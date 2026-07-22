Угрозы химического загрязнения после пожара на складе в Невинномысске нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске специалисты не выявили угрозу химического загрязнения после пожара на складах Wildberries. По данным минприроды, экологическая ситуация в городе находится под контролем.

«Проведен отбор проб атмосферного воздуха в Невинномысске. По результатам замеров, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», – рассказали в минприроды Ставропольского края.

В настоящее время в Невинномысске продолжают тушить пожар, возникшего в результате атаки украинских беспилотников. К устранению возгоранию подключили пожарный вертолет МЧС.

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