Владельца бетонного завода на Ставрополь обязали заплатить 31 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае суд обязал выплатить 60-летнего владельца бетонного завода из Калужской области более 31 млн рублей ущерба, причиненного бюджету. Предприниматель прятал деньги от налоговой и не платил. А когда об этом узнали, он попал под следствие.

«Зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов и имея реальную возможность ее погашения, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года намеренно сокрыл денежные средства организации путем ведения хозяйственной деятельности через счета третьих лиц», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Владельца завода признали виновным по статье о сокрытии денежных средств организации. После этого прокуратура через суд обязала осужденного выплатить всю сумму причиненного ущерба.

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