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НовостиПроисшествия22 июля 2026 10:38

Владельца бетонного завода на Ставрополь обязали заплатить 31 млн рублей

За сокрытие денег от налоговой предпринимателю грозит до пяти лет колонии
Виктория КУЗНЕЦОВА
Владельца бетонного завода на Ставрополь обязали заплатить 31 млн рублей

Владельца бетонного завода на Ставрополь обязали заплатить 31 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае суд обязал выплатить 60-летнего владельца бетонного завода из Калужской области более 31 млн рублей ущерба, причиненного бюджету. Предприниматель прятал деньги от налоговой и не платил. А когда об этом узнали, он попал под следствие.

«Зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов и имея реальную возможность ее погашения, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года намеренно сокрыл денежные средства организации путем ведения хозяйственной деятельности через счета третьих лиц», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Владельца завода признали виновным по статье о сокрытии денежных средств организации. После этого прокуратура через суд обязала осужденного выплатить всю сумму причиненного ущерба.

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