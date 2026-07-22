Улицу Шаумяна в Ставрополе перекроют на два месяца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе на два с лишним месяца перекроют улицу Шаумяна на участке от Голенева до Казачьей. Ограничения в мэрии объяснили благоустройством переходной зоны. Проехать там будет нельзя с 23 июля 2026 года, открыть дорогу планируют только 1 октября 2026 года.

«Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки. Просим горожан заранее продумывать свой маршрут и быть внимательными к другим участникам дорожного движения», – сообщили в мэрии города Ставрополя.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улице Голенева, Горького, Казачьей. Как только все работы завершат, движение возобновится в штатном режиме.

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