Бывший сажевый завод горит на площади 100 квадратных метров в Ставрополе

Бывший сажевый завод горит в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе на улице Коломийцева загорелось здание бывшего сажевого завода. Заброшенный дом и лесополоса горит на площади 100 квадратных метров. Дым от пожара заметили жители из разных частей краевой столицы. Официально ситуацию прокомментировали в ПАСС СК.

«По улице Коломийцева произошел пожар на территории бывшего “Сажевого завода”. В результате чего загорелось заброшенное здание и лесополоса. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров», – написали в сообщении ведомства.

На место происшествия сразу же выехали экстренные службы. В их числе и пожарные части ПАСС: УПЧ города Ставрополя и ПЧ №139 села Подлужного. Что произошло на сажевом заводе и откуда появился огонь, пока неизвестно.

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