Режим ЧС после атаки БПЛА сняли 22 июля в Шпаковском округе Ставрополья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шпаковском округе на Ставрополье 22 июля отменили режим ЧС. Ранее его вводили из-за атаки украинских дронов, которая повлекла за собой возгорание на двух промышленных объектах в хуторе Вязники 19 июля.

Режим ЧС действовал почти три дня, а пожар ликвидировали только к вечеру 21 июля. В постановлении сказано, что отмена связана с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации.

Сейчас режим локального ЧС действует в Невинномысске, где ночью украинские БПЛА атаковали склад Wildberries. Пожар тушат в том числе с помощью авиации МЧС России. Экстренные службы сообщают о пяти пострадавших.

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