Лесхоз на Ставрополье получил спецтехнику

Специалисты занимаются прополкой междурядий и химобработкой посадок от вредителей. Фото: минприроды СК

Парк спецтехники Калаусского лесхоза пополнился новой спецтехникой. Как рассказали в минприроды Ставрополья, ее приобрели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Лесхоз получил трактор, плуг, культиватор, рыхлитель-грядоделатель и почвообрабатывающее орудие. Новую технику уже начали использовать.

«Зоной ответственности Калаусского лесхоза являются более шести тысяч га лесов в Александровском, Благодарненском и Новоселицком округах. В питомнике лесхоз выращивает саженцы для будущих посадок в лесном фонде Ставрополья. Обновление парка спецтехники станет надежным подспорьем сотрудникам лесхоза, – рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК.

Сегодня лесхоз приступил к проведению уходных работ за молодыми лесными культурами. Весной этого года было высажено 50 кг семян акации и 10 кг семян дуба красного. Специалисты занимаются прополкой междурядий и химобработкой посадок от вредителей.

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