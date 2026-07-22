Петр Фрадков рассказал, каким станет Беговой центр ВФЛА в Ставрополе

Фото: пресс-служба ВФЛА.

В городе строится Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики — современный комплекс, где смогут тренироваться как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает знакомство с этим видом спорта.

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, создание таких объектов связано с растущим интересом людей к бегу и необходимостью развивать доступные площадки для занятий спортом.

«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — подчеркнул он.

В будущем центре разместятся раздевалки с камерами хранения, душевые, тренировочные и лекционные залы, зоны восстановления и другие помещения для посетителей. На прилегающей территории оборудуют беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-зону и площадки для занятий на открытом воздухе.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», — рассказал председатель ВФЛА.

В ВФЛА отмечают, что такие проекты способны дать долгосрочный эффект для регионов. По словам Петра Фрадкова, уже сейчас инициатива получает большой отклик со стороны людей. Беговые центры могут стать точками притяжения и привлечь к массовому спорту больше жителей, а также открыть новые возможности для поиска талантливых спортсменов.

Проект Бегового центра в Ставрополе реализуется при поддержке АНО «Евразия». Завершить строительство планируют в этом году.