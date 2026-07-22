На Ставрополье завершили семь проектов благоустройства сельских территорий

Общая стоимость проектов составила более 24 млн рублей. Фото: минсельхоз Ставрополья

На Ставрополье завершено благоустройство семи общественных пространств в Труновском, Красногвардейском, Изобильненском и Советском округах. Общая стоимость проектов составила более 24 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе минсельхоза края, работы выполнены в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».

Так, в Труновском округе отремонтировали пешеходные дорожки, благоустроили Аллею памяти в селе Донском и центр села Безопасного, провели ремонтно-реставрационные работы памятного знака в честь основания совхоза имени Кирова.

В селе Новомихайловском Красногвардейского округа обустроили зону для отдыха и занятий спортом у Парка Победы. В селе Тищенском Изобильненского округа появилась новая детская площадка, а в селе Отказном Советского округа обновили уличное освещение.

Всего в этом году в рамках программы в крае реализуют восемь проектов благоустройства. Работы по строительству детской площадки в поселке Подкумок Предгорного округа продолжаются.

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