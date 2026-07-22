Жители Ставрополья могут лечить болезни вен по полису ОМС

Система ОМС позволяет жителям края получать современные виды лечения без дополнительных расходов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Территориальном фонде ОМС Ставропольского края сообщили, что диагностика и лечение венозных заболеваний доступны для жителей региона бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

По данным руководителя фонда Нателы Павличенко, статистика подтверждает стабильно высокий спрос на эти услуги.

«Система ОМС обеспечивает доступность современных методов лечения без каких-либо затрат для пациентов», – сказала она.

По ее словам, за 2025 год медицинскую помощь получили 3125 человек с патологиями вен. За первую половину 2026 года к специалистам уже обратились 1526 жителей. В рамках программы госгарантий пациенты могут пройти ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, а также получить консервативное или малоинвазивное лечение.

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