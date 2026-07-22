В Невинномысске локализовали пожар после атаки БПЛА на склад Wildberries

Пожарные несколько часов боролись с огнем на складе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на складе Wildberries в Невинномысске, возникший сегодня ночью в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, локализован. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, пожарные расчёты продолжают работу для полного тушения возгорания.

«Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно. Благодарю сотрудников всех служб, работающих на месте происшествия. Нас не сломить. Победа будет за нами», – написал он в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошёл минувшей ночью. В результате атаки пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. На территории логистического комплекса введён режим чрезвычайной ситуации. Аналогичному удару подвергся и склад маркетплейса в Краснодаре.

Несмотря на происшествие, по данным Министерства природных ресурсов Ставрополья, экологическая обстановка в городе стабильна: превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере не зафиксировано. По факту атак Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru