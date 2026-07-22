На Ставрополье из-за экономии топлива водители перестали лихачить

Эксперты Национального автомобильного союза связывают это с экономией топлива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года на дорогах Ставрополья было выписано 102 тысячи штрафов за превышение скорости, что более чем в два раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (223 тысячи). Такие данные приводит Национальный автомобильный союз (НАС).

Эксперты объясняют эту тенденцию экономией топлива. В условиях дефицита бензина автомобилисты вынуждены менять стиль вождения: они реже идут на обгоны и стараются избегать резких ускорений, чтобы сберечь ресурс машины.

Причем, такая модель поведения распространяется по всей стране. Так, в Москве количество «писем счастья» за скорость сократилось с двух миллионов до 137 тысяч, а повторных нарушений – с 32 тысяч до двух тысяч. В Крыму падение составило со 469 тысяч до 325 тысяч.

Специалисты НАС предполагают, что если водители сохранят аккуратную манеру езды, это может привести к заметному снижению аварийности.

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