Порядка 30 преступлений прошлых лет раскрыто на Ставрополье с начала 2026 года

С января удалось направить в суд дела по 29 эпизодам прошлых лет. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года следственные органы Ставрополья раскрыли почти три десятка преступлений, которые оставались нераскрытыми годами. Об этом сообщил руководитель СУ СК России по краю Александр Перепелицын на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» в Пятигорске.

По его словам, с января удалось направить в суд дела по 29 эпизодам прошлых лет. Приоритет отдаётся расследованию тяжких и особо тяжких составов, включая убийства и преступления против половой неприкосновенности.

«Этому направлению работы придаёт большое значение председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин», – рассказал глава краевого управления СКР РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье будут судить олигарха, заказавшего бизнес-партнера в 2001 году. Академик, олигарх и экс-депутат подозревается в организации убийства и экономических преступлениях. На данный момент фигуранту 71 год.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru