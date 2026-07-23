В два раза стало больше подростков-террористов на Ставрополье с начала года

Банда подростков планировала теракт на 9 мая. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Ставрополью

На Ставрополье зафиксирован резкий рост числа уголовных дел, связанных с вовлечением подростков в террористическую деятельность. Как сообщил руководитель СУ СК России по краю Александр Перепелицын на пресс-конференции в «ТАСС Кавказ», только за первое полугодие 2026 года было возбуждено 50 таких дел. Для сравнения: за весь 2025 год этот показатель составил всего 49 эпизодов.

«Если раньше мы о таких преступлениях не слышали вообще и участие несовершеннолетнего в террористической деятельности было ЧП всероссийского масштаба, то сейчас только в Ставропольском крае мы возбудили 50 уголовных дел за шесть месяцев», — рассказал он.

Следователи показали кадры допроса подростков Видео: СКР

Между тем, ранее сообщалось, что на Ставрополье задержали компанию подростков за подготовку теракта на 9 мая. Правоохранители выяснили, как молодых людей вовлекали в эту организацию. Всем грозит до 20 лет колонии.

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