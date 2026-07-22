Лучшего среди сварщиков определили в турнире на Ставрополье

По результатам состязаний первое место завоевал Владимир Калиниченко. Фото: минпром СК

В Ставропольском крае продолжается проведение региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Недавно на территории многопрофильного колледжа состоялся региональный тур в номинации «Сварщик», где 12 квалифицированных специалистов от различных производственных предприятий боролись за звание лучшего.

По результатам состязаний первое место завоевал Владимир Калиниченко. Серебряным призером стал Станислав Горбатко, а бронзу получил Сергей Власов.

Как сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, специалисты данного профиля необходимы предприятиям промышленного сектора, строительным организациям и энергетической отрасли. От уровня квалификации таких работников напрямую зависит безопасность функционирования важнейших объектов инфраструктуры.

«Работа сварщика представляет собой настоящее искусство, требующее не только технического мастерства и точности исполнения, но и постоянного профессионального роста. Подобные соревнования предоставляют возможность молодым специалистам получить ценный опыт, а опытным мастерам продемонстрировать свои навыки», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения региона.

Текущий год включает соревнования по шести различным номинациям: агроном, механизатор, оператор станков с программным управлением, сварщик, слесарь-сборщик и фрезеровщик. Представители каждой из этих профессий получат право представлять Ставропольский край на всероссийском уровне в Перми. Победители федерального этапа будут удостоены денежных премий: один миллион рублей за первое место, пятьсот тысяч за второе и триста тысяч за третье.

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