На Ставрополье на 48 процентов выросла занятость людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью успешно осваивают разные профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье значительно увеличилась занятость среди людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала года специалисты Краевого кадрового центра «Работа России» помогли найти работу 233 жителям региона, что на 48 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особенно заметен рост среди молодежи до 35 лет, где количество трудоустроенных специалистов увеличилось более чем в два раза. Граждане с инвалидностью успешно осваивают различные профессии от бухгалтеров и секретарей до операторов оборудования и подсобных рабочих.

Краевой центр занятости использует индивидуальный подход к каждому соискателю, проводя консультации и подбирая вакансии с учетом профессиональных навыков и состояния здоровья. При необходимости организуется переобучение кандидатов. В настоящее время в регионе доступно свыше пятисот адаптированных вакансий, а работодатели получают государственную поддержку в виде субсидий на создание и оснащение специализированных рабочих мест. Дополнительно действует программа квотирования, согласно которой компании со штатом более тридцати пяти сотрудников обязаны выделять места для специалистов с инвалидностью.

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