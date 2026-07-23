Новый светофор установили в Ставрополе перед Зеленой Рощей

Фото: администрация города Ставрополя

Новый светофор установили в Ставрополе на улице Октябрьской на перекрестке с бульваром Зеленая роща. Также его подключили к интеллектуальной транспортной системе краевой столицы, что обещает сделать переход безопаснее для пешеходов и водителей.

«Для безопасности водителей и пешеходов перекресток улицы Октябрьской и бульвара Зеленая роща оборудовали светофором. В течение нескольких недель специалисты центра организации дорожного движения города будут мониторить интенсивность движения транспорта и настроят оптимальный режим работы светофора», – сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Сейчас также ведутся ремонтные работы в районе АЗС на пересечении улицы Октябрьской и проспекта Кулакова. Там демонтируют пешеходный переход и действующий светофор. Ожидается, что это позволит сократить пробки.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru