Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье до 26 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение до конца суток 26 июля. Синоптики обещают ливень, град, грозы и сильный ветер до 25 м/с. Погода в крае испортится после 13-15 часов 23 июля 2026 года.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев», – предупреждает РСЧС.

Жителям и гостям Ставрополья рекомендуют быть осторожными на улице. Водителям стоит снизить скорость и внимательно поворачивать на перекрестках. В случае ЧС можно обращаться по номеру экстренных служб 112.

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