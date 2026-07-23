В Ставрополе увеличилось число маршрутов, работающих по регулируемому тарифу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе почти вдвое увеличилось число маршрутов, которые работают по регулируемому тарифу. Их число выросло с 11 до 21. Это означает, что цены на них регулируются государством или органами местного самоуправления, а не самими перевозчиками.

«С начала года количество маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, увеличилось вдвое. Если в январе в городе таких маршрутов было 11, то сейчас их уже 21», – написал в соцсетях мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В следующем году на регулируемый тариф планируют перевести больше половины городских автобусов и маршруток. Сейчас на их финансирование выделяют 25,1 млн рублей из бюджета города.

Также перевозчики Ставрополя готовятся к обновлению автопарка общественного транспорта. На данный момент приобрели уже 18 автобусов среднего класса, а еще 35 автобусов большой вместимости, один из которых уже протестировали на одном из городских маршрутов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru