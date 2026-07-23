Более 11,6 млн квадратных метров травы покосили в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе специалисты продолжают покос травы и борьбу с карантинными растениями-аллергенами. Сейчас они обработали более 11,6 млн квадратных метров. Коммунальщики приводят в порядок газоны, скверы, бульвары, зоны отдыха, дворовые территории, участки вдоль дорог.

«Такая работа помогает поддерживать санитарное состояние города, снижать распространение аллергенов и делать городские территории комфортнее для жителей», – прокомментировал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В Октябрьском районе города выкосили около 2,2 млн квадратных метров травы. Там же продолжается ликвидация двух опасных растений: амброзии и борщевика. В Ленинском районе от чрезмерной растительности очистили свыше 2 млн квадратных метров. В Промышленном районе покос травы выполнен на территории 7,4 млн квадратных метров.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru