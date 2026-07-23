Канал незаконной миграции организовал на Ставрополье житель Кубани

Фото: управление УФСБ по Ставропольскому краю

На Ставрополье задержали ОПГ, которая организовала незаконный канал миграции. Житель Краснодарского края создал преступное сообщество и втянул в него девятерых ставрополцев. Они помогали иностранцам за деньги незаконно попасть в Россию.

«В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктам «а» части 2 статьи 322.1 (организация незаконной миграции) и частях 2, 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем)», – объяснили в УФСБ по Ставропольскому краю.

По данным МВД, группировка «помогла» более чем 100 иностранцам и заработала на этом 8,2 млн рублей. Всех 10 фигурантов задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас силовики собирают доказательства вины участников ОПГ и разбираются, были ли еще лица, причастные к незаконной миграции.

«По ходатайству следователя пятерым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом. Кроме того, перед судом возбуждено ходатайство о наложении ареста на хостел, используемый для фиктивной регистрации иностранных граждан», – добавили в МВД Ставропольского края.

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