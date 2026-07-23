Огурцы, помидоры и картофель подешевели за прошедшую неделю на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю, с 14 июля по 20 июля 2026 года, на Ставрополье стали доступнее огурцы, помидоры и картофель. При этом подорожали печенье и некоторые овощи, такие как лук, свекла, морковь. Данные о средней стоимости продуктов приводит Северо-Кавказстат.

С прошлой недели упали цены на многие овощи. Сильнее всего подешевел килограмм свежих огурцов – 112,03 рубля (-5,14%) и килограмм картофеля – 70,96 рубля (-3,75%). Килограмм помидоров обойдется в 142,99 рубля, что в сравнении с прошлой неделей меньше на 3,29%.

Однако не все овощи становятся дешевле. Лук, свекла и морковь дорожают. Наибольшие изменения цены коснулись моркови. Килограмм овоща выйдет в 62,64 рубля (+1,58%). Также изменились цены на лук и свеклу. Первые теперь стоят 70,89 рубля (+1,11%), вторые – 57,27 рубля (+1,21%). Такое подорожание можно объяснить сезонностью – новый урожай еще не успел в полной мере попасть на прилавки. Сильнее всего за неделю подорожало печенье. Килограмм обойдется в 292,08 рубля (+3,93%).

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