Почти 10 километров трассы продолжают ремонтировать на Ставрополье

Фото: соцсети губернатора Владимира Владимирова

На Ставрополье продолжают капитальный ремонт трассы «М-29 Кавказ – Янкуль – Новый Бешпагир – Грачевка». Работы начали в 2023 году, а в 2026 году обновляют участок протяженностью 9,5 километра в направлении поселка Новый Янкуль.

«Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальтобетона. Одновременно на другом участке строим около двух километров наружного освещения. В населенных пунктах обустраиваем тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки и освещение», – пишет в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

До конца 2026 года планируют обновить еще 35 километров трасс Ставропольского края. За шесть лет отремонтировали свыше 130 километров региональных дорог, а начиная с 2023 года провели более 40 километров линий наружного освещения.

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