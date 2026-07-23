Ставрополец сломал ногу при побеге из отдела МВД, прыгнув с третьего этажа

Фото: суды Ставропольского края

В Ставрополе произошел, наверное, один из самых необычных случаев побега от полиции. Местный житель, находящийся в федеральном розыске по подозрению в краже и грабежах, попался сотрудникам МВД. Его доставили в отделение, где начали устанавливать личность. И тут в голову мужчины пришла идея, как можно ретироваться, – прыгнуть с третьего этажа. Об этом сообщили коллеги из «АиФ-СК».

Задержанный резко выскочил из окна на глазах полицейских, но не рассчитал высоту. Приземлился неудачно и даже болезненно. Мужчину доставили в больницу увидевшие дерзкий побег сотрудники. Медики оказали пострадавшему беглецу помощь и даже нашли палату.

Ставрополец все равно оказался за решеткой. Только не целый и здоровый, а с поломанной ногой. Интересно и то, что, по данным судов Ставропольского края, ущерб от преступлений, в которых его подозревают (кража робота-пылесоса и другой техники из магазина), составил всего 98 тысяч рублей.

Фигуранта отправили в СИЗО (пока на больничной койке за решеткой). Следователю для избрания меры пресечения пришлось выезжать на судебное заседание прямо в больницу.

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