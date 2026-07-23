Новую артезианскую скважину ввели на Малкинском водозаборе на Ставрополье

Фото: ставропольский водоканал

На Ставрополье в эксплуатацию ввели 42 артезианскую скважину на Малкинском водозаборе. Специалисты также продолжают чинить восемь имеющихся объектов. Как заявили в ресурсоснабжающей организации, это даст прибавку 2,5 тысячи кубометров воды в сутки. Уже сейчас этот объем поступает в 15 населенных пунктов.

«Что делают специалисты: бригады Георгиевского и Будённовского буровых участков проводят механическую очистку и гидродинамическую промывку фильтров. Вода от Малкинского группового водопровода подается в три города и 12 сёл, посёлков и хуторов», – заявили в компании.

Так, вода поступает по водопроводу в том числе в Георгиевск, Новопавловск, Минеральные Воды, станицу Незлобную, село Краснокумское. Малкинский водозабор работает более 35 лет и летом часто испытывает повышенное давление. Ввод новой скважины должен помочь решить эту проблему.

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