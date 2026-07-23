Бастрыкин потребовал доклад по делу о состоянию больницы в Кисловодске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу делу о непригодном состоянии больницы в Кисловодске. Здание медучреждения, построенное в 1987 году, долгое время находится в плачевном состоянии: напольные покрытия деформированы, штукатурный слой стен осыпается.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполнителя обязанностей руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олега Евгеньевича Сидорова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», – написали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

После многократных обращений местных жителей, следственные органы завели и начали расследовать уголовное дело. Поручение Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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