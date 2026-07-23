В Ставрополе здание Синагоги окончательно переименовали в «ЗАГС» Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе здание, расположенное по проспекту Октябрьской революции, 1, окончательно переименовали в «Здание ЗАГСа. Неоклассицизм». Соответствующий приказ управления по сохранению объектов культурного наследия вышел на портале правовой информации региона.

В тексте приказа написано об изменении наименования объекта культурного наследия с «Синагоги» на «Здание ЗАГСа. Неоклассицизм». Изменения коснулись и даты проектировки и постройки здания – с конца XIX века на период с 1944 года до 1947 года.

Согласно вышедшему документу, соответствующие изменения, касающиеся наименования здания и его датировки, должны вступить в законную силу в течение месяца после выхода приказа.

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