В Кисловодске после пересдачи ЕГЭ 80% выпускников увеличили свои баллы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске после пересдачи ЕГЭ 80% выпускников, а это 151 человек, увеличили свои итоговые баллы для поступления в вузы. Школьники повторно сдавали экзамен 8 и 9 июля.

«Возможность пересдать ЕГЭ – это хороший шанс для выпускников улучшить свои результаты и повысить свои возможности при поступлении в вузы. Особенно радует, что так много ребят смогли воспользоваться этой возможностью и улучшить свои баллы» – написал в соцсетях мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Согласно нынешним правилам, после пересдачи засчитываются только те баллы, которые выпускник получил при пересдаче экзамена. В случае, если он получит результат хуже, чем в прошлый раз, вернуть баллы, полученные в первый раз, не получится.

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