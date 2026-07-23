В селе на Ставрополье построили площадку ГТО

Новые спортивные объекты позволят привлечь и детей, и взрослых к занятиям физкультурой. Фото: администрация Георгиевского округа

В селе Краснокумском Георгиевского округа построили площадку для сдачи норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проект стал победителем конкурса на получение субсидии для оснащения объектов спортивной инфраструктуры. Общая стоимость проекта – около трех миллионов рублей. Торжественное открытие спортплощадки при участии молодежи, спортсменов и местных жителей состоится в День физкультурника.

«Несколько лет назад округ взял прочный курс на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и старшего поколения. Не сомневаюсь, новые спортивные объекты позволят привлечь и детей, и взрослых к занятиям физкультурой», – рассказали в пресс-службе администрации Георгиевского округа.

Площадка ГТО в селе Краснокумском стала третьей в округе. Ранее такие объекты появились в станице Александрийской и в Георгиевске.

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