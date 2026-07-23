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НовостиОбщество23 июля 2026 16:28

Почти шесть тысяч тонн нефти выставили на торги приставы Ставрополья

Сырьё принадлежит одной из задолжавшей миллионы нефтегазовых компаний Ставрополья
Татьяна ГУЩИНА
Сырьё принадлежит одной из обанкротившейся нефтегазовых компаний Ставрополья.

Сырьё принадлежит одной из обанкротившейся нефтегазовых компаний Ставрополья.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 5,7 тысячи тонн нефти оказались выставлены на открытые торги на Ставрополье с начальной ценой лота 265,5 млн рублей. Такие данные опубликованы на интернет-площадке Торги России.

Сырьё принадлежит одной из нефтегазовых компаний Ставрополья. На данный момент оно арестовано приставами, а все доходы от реализации пойдут на погашение долгов фирмы.

Как сообщается, нефть хранится на складе в Нефтекумске. Заявки от покупателей принимаются до 19 августа, а сами торги состоятся 24–25 августа. Желающим купить участникам необходимо будет внести задаток в размере 40 миллионов рублей. Шаг аукциона – 2,6 миллиона рублей. При этом, покупатель обязан будет оплатить лот в течение пяти дней после подписания протокола.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин на Ставрополье подорожал на 2,14% за минувшую неделю. Сильнее всего в цене поднялся АИ-92.

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