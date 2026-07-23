Почти шесть тысяч тонн нефти выставили на торги приставы Ставрополья

Сырьё принадлежит одной из обанкротившейся нефтегазовых компаний Ставрополья. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 5,7 тысячи тонн нефти оказались выставлены на открытые торги на Ставрополье с начальной ценой лота 265,5 млн рублей. Такие данные опубликованы на интернет-площадке Торги России.

Сырьё принадлежит одной из нефтегазовых компаний Ставрополья. На данный момент оно арестовано приставами, а все доходы от реализации пойдут на погашение долгов фирмы.

Как сообщается, нефть хранится на складе в Нефтекумске. Заявки от покупателей принимаются до 19 августа, а сами торги состоятся 24–25 августа. Желающим купить участникам необходимо будет внести задаток в размере 40 миллионов рублей. Шаг аукциона – 2,6 миллиона рублей. При этом, покупатель обязан будет оплатить лот в течение пяти дней после подписания протокола.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин на Ставрополье подорожал на 2,14% за минувшую неделю. Сильнее всего в цене поднялся АИ-92.

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