На Ставрополье строят водовод, который обеспечит водой миллион ставропольцев

Новый водовод позволит создать надёжный источник для агломерации КМВ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае готовятся к строительству нового магистрального водовода «Малка – 2», который протянется от Малкинского месторождения подземных вод. Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Владимиров, подготовительный этап завершён, и теперь планируется заключение соглашения о водоотведении.

Проект стоимостью в миллиарды рублей будет реализован без привлечения бюджетных денег. Финансирование будет полностью частное – его берут на себя 20 инвесторов, подтвердивших своё участие.

На строительство отводится пять лет. По завершении работ новый водовод обеспечит качественной питьевой водой почти миллион жителей Кавминводской агломерации, а также Кировского и Предгорного округов на десятилетия вперёд.

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