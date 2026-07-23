Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске полностью потушили

Склад загорелся после атаки украинских дронов. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске полностью потушен пожар на логистическом комплексе, который вспыхнул после ночной атаки на склады Wildberries в ночь на 22 июля. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров

Он поблагодарил огнеборцев за героизм, стойкость и огромную работу, которую они провели.

Напомним, беспилотники атаковали логистический центр в 3:30 часов утра. На складе начался пожар, который тушили до вечера, к работам привлекли спецвертолет МЧС. На складе в ту ночь работали около полутысячи человек. Людей выводили небольшими группами. В итоге удалось избежать жертв.

За помощью к медикам обратились пять человек. К счастью, серьезных травм ни у кого не оказалось, госпитализация понадобилась только одному человеку.

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