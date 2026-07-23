Более тысячи лихачей зафиксировали камеры за три дня на дорогах Ставрополья

Нарушения зафиксировали на наиболее аварийных участках дорог, где превышение скорости часто становится причиной ДТП. Фото: ГАИ Ск

С 20 по 22 июля в Ставропольском крае прошла операция по контролю за скоростью. С помощью мобильных комплексов «Оракул-Инсайт», установленных в патрульных автомобилях, на аварийно-опасных участках дорог за три дня было выявлено свыше тысячи нарушений скоростного режима.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оборудование способно работать круглосуточно в любых погодных условиях. Помимо превышения скорости, система автоматически регистрирует выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, разговоры по мобильному телефону без гарнитуры и неиспользование ремней безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье из-за экономии топлива водители перестали лихачить. В регионе кратно снизилось число штрафов за превышение скорости.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru