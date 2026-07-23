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НовостиОбщество23 июля 2026 18:41

Более тысячи лихачей зафиксировали камеры за три дня на дорогах Ставрополья

Нарушения зафиксировали на наиболее аварийных участках дорог, где превышение скорости часто становится причиной ДТП
Татьяна ГУЩИНА
Нарушения зафиксировали на наиболее аварийных участках дорог, где превышение скорости часто становится причиной ДТП. Фото: ГАИ Ск

Нарушения зафиксировали на наиболее аварийных участках дорог, где превышение скорости часто становится причиной ДТП. Фото: ГАИ Ск

С 20 по 22 июля в Ставропольском крае прошла операция по контролю за скоростью. С помощью мобильных комплексов «Оракул-Инсайт», установленных в патрульных автомобилях, на аварийно-опасных участках дорог за три дня было выявлено свыше тысячи нарушений скоростного режима.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оборудование способно работать круглосуточно в любых погодных условиях. Помимо превышения скорости, система автоматически регистрирует выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, разговоры по мобильному телефону без гарнитуры и неиспользование ремней безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье из-за экономии топлива водители перестали лихачить. В регионе кратно снизилось число штрафов за превышение скорости.

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