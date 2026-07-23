Более 1,6 млн ставропольцев прошли диспансеризацию с начала 2026 года

Болезнь значительно проще предотвратить, чем заниматься лечением её тяжелых и труднообратимых последствий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае зафиксированы высокие показатели прохождения профилактических медицинских осмотров. Министр здравоохранения региона Юрий Литвинов на пресс-конференции в Региональном информационном центре сообщил, что диспансеризацию успешно завершили более 1,6 миллиона жителей края. Этот показатель составляет около 60% от общей численности населения субъекта.

Глава ведомства подчеркнул стратегическую важность таких мероприятий: болезнь значительно проще предотвратить, чем заниматься лечением её тяжелых и труднообратимых последствий. На данный момент порядка 1,6 миллиона ставропольцев прошли как первичные, так и углубленные этапы обследований.

Основную координацию профилактической работы осуществляют региональные центры здоровья. В крае ведется активная деятельность по техническому переоснащению этих учреждений современной медицинской аппаратурой. Кроме того, профильное министерство расширяет инфраструктуру – до конца 2026 года планируется открытие ещё трёх новых центров здоровья на базе местных медучреждений для повышения доступности качественной диагностики для граждан.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru