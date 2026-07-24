Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 25 и 26 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе снова пройдут две ярмарки выходного дня 25 и 26 июля. Там можно будет закупиться различной продукцией – от свежих фруктов, различной зелени и овощей до меда, мяса и молочной продукции. Также на прилавках будет представлена бакалея, масло и многое другое.

В субботу, 25 июля продукты будут продавать с утра на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье, 19 июля, – на площади 200-летия, рассказали в мэрии Ставрополя.

В будние дни также можно прикупить местную продукцию. С 16 до 20 часов по вторникам и пятницам на улице Доваторцев, 13 работает точка с продавцами, а по средам – на проспекте Российском, 1, по четвергам продукты продают на улице Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

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