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НовостиОбщество24 июля 2026 7:21

Ставропольская дума предложила лишать депутатов мандатов за ошибочные декларации

Инициативу поддержали чиновники Краснодарского края и Нижегородской области
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ставропольская дума предложила лишать депутатов мандатов за ошибочные декларации

Ставропольская дума предложила лишать депутатов мандатов за ошибочные декларации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В думе Ставропольского края предложили лишать региональных депутатов мандата за нарушения при декларировании доходов, расходов и имущества. Законопроект уже поддержали чиновники и других законодательных собраний, например, в Краснодарском крае и Нижегородской области.

«В случае принятия законопроекта во всех субъектах РФ к депутатам будут применяться одинаковые санкции за коррупционные нарушения. По мнению спикера думы Ставропольского края, гарантирует прозрачность и невозможность избирательного или смягченного подхода на местах», – пишут в пресс-службе думы Ставропольского края.

В настоящее время при выявлении несостыковок в декларациях нет единой меры пресечения. Выбор наказания за подобное нарушение полностью лежит на местных законодательных органах. В одном регионе депутат может отделаться предупреждением, в другом он получит досрочное лишение мандата.

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