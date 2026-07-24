Военные учения со стрельбой пройдут в Ставрополе 24 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе пройдут военные учения с применением имитационных боеприпасов. Тренировку, направленную на обеспечение безопасности, проведут 24 июля.

«На части городских объектов будут выставлены посты. На территории воинских частей запланированы учения с использованием имитационных боеприпасов», – сообщают в мэрии Ставрополя.

Мероприятия были заранее запланированы. Во время учений в городе могут быть слышны звуки выстрелов. Опасности они не представляют. После окончания мероприятий шум прекратится. Местных жителей и гостей краевой столицы призвали соблюдать спокойствие и порядок.

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