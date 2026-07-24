Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 8:45

Организацию для контроля капремонта 65 домов нашли на Ставрополье

Компания получит за работу 7,2 млн рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Компания получит за работу 7,2 млн рублей

Компания получит за работу 7,2 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядная организация, которая займется строительным контролем за капитальным ремонтом на Ставрополье, получит более 7,2 млн рублей. Она будет следить за качеством работ в 65 жилых домах. Специалисты планируют обновить 21 крышу, 12 фасадов, три фундамента, одно подвальное помещение и 43 инженерные системы.

«Именно на этапе строительного контроля подтверждается соответствие работ проектной документации, строительным нормам и требованиям к применяемым материалам», – рассказал гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

В зону ответственности организации войдут контроль за отклонениями от проекта и соблюдением технологий, оценка качества материалов и так далее. Это должно позволить исправить возможные ошибки еще во время ремонтных работ.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru