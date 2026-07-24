Организацию для контроля капремонта 65 домов нашли на Ставрополье

Компания получит за работу 7,2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядная организация, которая займется строительным контролем за капитальным ремонтом на Ставрополье, получит более 7,2 млн рублей. Она будет следить за качеством работ в 65 жилых домах. Специалисты планируют обновить 21 крышу, 12 фасадов, три фундамента, одно подвальное помещение и 43 инженерные системы.

«Именно на этапе строительного контроля подтверждается соответствие работ проектной документации, строительным нормам и требованиям к применяемым материалам», – рассказал гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

В зону ответственности организации войдут контроль за отклонениями от проекта и соблюдением технологий, оценка качества материалов и так далее. Это должно позволить исправить возможные ошибки еще во время ремонтных работ.

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