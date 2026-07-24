С начала 2026 года приставы взыскали алименты на 555 млн рублей на Ставрополье

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае с начала 2026 года судебные приставы взыскали алименты на сумму почти 555 млн рублей. За шесть месяцев в подразделения ФССП попало почти 18 тысяч исполнительных производств о долгах по выплатам детям. На сегодняшний день осталось 8 264 документа.

«За неуплату алиментов без уважительных причин за 6 месяцев 2026 года привлечено к административной ответственности 606 должников, к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ – 254», – рассказали в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, большинство таких дел касаются мужчин, но в 17% случаев неплательщиками становятся матери. По итогу судебные приставы нашли почти 10 тысяч неплательщиков и заставили заплатить в общей сложности 554,5 млн рублей. Все деньги пошли их детям.

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