Фестиваль продлится неделю. Фото: vk.ru/public221423277

Ставрополье в пятый раз примет Международный фестиваль детского кино «Хрустальный источникЪ». В этом году он пройдет под девизом «Один за всех и все за одного». Президентом Фестиваля является заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Как рассказали организаторы мероприятия, торжественная церемония открытия состоится 1 августа 2026 года. Продлится фестиваль неделю, до 8 числа включительно.

Ожидается, что участниками «Хрустального источника» станут около 300 детей из 12 команд и их руководители из Москвы, Подмосковья, городов Кавминвод, Донецка, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Ижевска, Каспийска и Еревана.

Ребят в возрасте от 7 до 17 лет ждут образовательные и развлекательные проекты (основная задача – пройти полный цикл от сценария до монтажа короткометражного фильма продолжительностью не более 7 минут), а гостей – концерты, выставки, мастер-классы и другие яркие события. Подробная программа появится на сайте STAV.KP.RU позже.