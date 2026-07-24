На Ставрополье утвердили план по ликвидации очага АЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье губернатор подписал указ по ликвидации очага АЧС (Африканская чума свиней). Карантин из-за заболевания домашнего скота ввели в селе Красногвардейском Красногвардейского округа Ставрополья.

В тексте приказа говорится о том, что свиней и продукты свинопроизводства изымут специалисты. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Фермерам выплатят компенсацию, которую посчитают по рыночной стоимости поголовья и продукции.

Ранее губернатор края дал поручение провести расследование о первоисточнике инфекции. Также продолжается разъяснительная работа с местными жителями, чтобы предотвратить панику среди населения. Вирус АЧС не опасен для человека.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru