Лимит выдачи топлива на одну машину увеличили до 40 литров на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае повысили лимит выдачи топлива. Автомобилисты могут получить до 40 литров горючего в одни руки. Более того, отмечается и сокращение очередей на заправках.

«Некоторые компании уже приняли поручение исполнять, некоторые компании на согласовании, но в целом, я думаю, все компании это сделают. Также работаем над тем, чтобы полиция, казачество приблизили маршруты патрулирования к АЗС, для того, чтобы охранять и пресекать какие-то возможные конфликты», – рассказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Василий Глушаков.

Продолжают вести работу по сельхозпредприятиям. Сейчас топливо для организаций предоставляет один региональный оператор. Планируют привлечь еще двух поставщиков горючего для агротехники, что должно обеспечить своевременную уборку урожая и дальнейшую обработку земли.

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