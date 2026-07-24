Чиновники стали вдвое реже пользоваться служебным транспортом на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые результаты принесло сокращение служебного транспорта для чиновников Ставропольского края. Согласно указу, они могли использовать служебные авто только для передвижению по городу. Владимир Владимиров рассказал об итогах ограничения в период с 13 по 20 июля.

«Разница заметна. Суммарный километраж, который прошли служебные авто, снизился на 58%, а расход горючего – более чем на 70% Напоминаю всем руководителям в краевой команде: ограничения на использование служебного транспорта сохраняются, режим экономии горючего продолжаем», – прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, 14 июля в Ставропольском крае ввели ограничения на использование служебных автомобилей для чиновников из-за ситуации с топливом в регионе. Такие меры должны были за месяц сэкономить около трех тысяч тонн топлива, которые остались бы на рынке для других потребителей.

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