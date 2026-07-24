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НовостиОбщество24 июля 2026 12:09

Чиновники стали вдвое реже пользоваться служебным транспортом на Ставрополье

Губернатор заявил, что это принесло хорошие результаты
Виктория КУЗНЕЦОВА
Чиновники стали вдвое реже пользоваться служебным транспортом на Ставрополье

Чиновники стали вдвое реже пользоваться служебным транспортом на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые результаты принесло сокращение служебного транспорта для чиновников Ставропольского края. Согласно указу, они могли использовать служебные авто только для передвижению по городу. Владимир Владимиров рассказал об итогах ограничения в период с 13 по 20 июля.

«Разница заметна. Суммарный километраж, который прошли служебные авто, снизился на 58%, а расход горючего – более чем на 70% Напоминаю всем руководителям в краевой команде: ограничения на использование служебного транспорта сохраняются, режим экономии горючего продолжаем», – прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, 14 июля в Ставропольском крае ввели ограничения на использование служебных автомобилей для чиновников из-за ситуации с топливом в регионе. Такие меры должны были за месяц сэкономить около трех тысяч тонн топлива, которые остались бы на рынке для других потребителей.

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