Более 8,3 млн рублей прятал от налоговой предприниматель со Ставрополья Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Предгорного округа на Ставрополье пытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 8,3 млн рублей. Коммерсант занимался строительством автомобильных дорог и автомагистралей в 2023 году. В это время он приносил в налоговую ложные декларации.

«Фигурант уклонился от уплаты налогов на доходы физических лиц путем представления налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями. Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более восьми миллионов 300 тысяч рублей», – сообщают в СУ СКР по Ставропольскому краю.

На предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). За уклонение от налогов ему грозит до года колонии, штраф. Также, вероятно, ему все же придется заплатить налоговой.

«Уголовное дело направлено прокурором в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, организовано поддержание государственного обвинения», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru