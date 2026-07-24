Столичную компанию обязали рассчитаться с уволенным из филиала в Ставрополе

Общая сумма, которую московская фирма должна перечислить бывшему сотруднику, составила более 83 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший электромонтажник из Ставрополя добился выплаты задолженности по зарплате через суд. Как сообщили в Государственной инспекции труда Ставропольского края, мужчина работал в филиале московской компании, но после увольнения работодатель отказался с ним рассчитаться полностью. Не получив положенных денег, бывший сотрудник обратился за помощью в краевую Гострудинспекцию. Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения его трудовых прав.

После этого дело дошло до суда. Кочубеевский районный суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате за семь месяцев работы, компенсацию за неиспользованный отпуск и проценты за просрочку выплат – общая сумма превысила 73 тысячи рублей. Кроме того, компания обязана выплатить работнику ещё 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Таким образом, общая сумма, которую московская фирма должна перечислить бывшему сотруднику, составила более 83 тысяч рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу.

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