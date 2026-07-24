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НовостиОбщество24 июля 2026 17:07

Столичную компанию обязали рассчитаться с уволенным из филиала в Ставрополе

Суд заставил московскую фирму перечислить бывшему сотруднику более 83 тысяч рублей
Татьяна ГУЩИНА
Общая сумма, которую московская фирма должна перечислить бывшему сотруднику, составила более 83 тысяч рублей.

Общая сумма, которую московская фирма должна перечислить бывшему сотруднику, составила более 83 тысяч рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший электромонтажник из Ставрополя добился выплаты задолженности по зарплате через суд. Как сообщили в Государственной инспекции труда Ставропольского края, мужчина работал в филиале московской компании, но после увольнения работодатель отказался с ним рассчитаться полностью. Не получив положенных денег, бывший сотрудник обратился за помощью в краевую Гострудинспекцию. Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения его трудовых прав.

После этого дело дошло до суда. Кочубеевский районный суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате за семь месяцев работы, компенсацию за неиспользованный отпуск и проценты за просрочку выплат – общая сумма превысила 73 тысячи рублей. Кроме того, компания обязана выплатить работнику ещё 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Таким образом, общая сумма, которую московская фирма должна перечислить бывшему сотруднику, составила более 83 тысяч рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу.

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