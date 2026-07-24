Бизнесмена признали недобросовестным за срыв ремонта в больнице Невинномысска

Подрядчик не выполнил обязательства по двум заключенным с медучреждением контрактам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю дважды внесло данные об одном и том же предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужил срыв обязательств по двум контрактам, заключённым с медицинским учреждением.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после обращения заказчика была проведена проверка, которая показала, что исполнитель не приступал к работам и фактически проигнорировал условия договора. При этом каких-либо объективных причин или обстоятельств, помешавших выполнению контракта, подрядчик комиссии не предоставил.

На основании собранных доказательств Ставропольское УФАС приняло решение о повторном включении предпринимателя в реестр. В ведомстве пояснили, что эта мера необходима для защиты государственных и общественных интересов, а также служит барьером для участия безответственных компаний в будущих закупках.

Существующий механизм реестра позволяет своевременно отстранять от участия в тендерах тех исполнителей, которые уже нарушили свои обязательства. Это помогает существенно снизить риски как для заказчиков, так и для конечных потребителей услуг.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru