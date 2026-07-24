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НовостиПроисшествия24 июля 2026 18:10

Глава СКР потребовал доклад по делу о подделке подписей жильцов в Невинномысске

По словам жителей многоэтажки, управляющая компания сфальсифицировала документы
Татьяна ГУЩИНА
Собственники квартир долгое время безуспешно пытаются сменить управляющую компанию

Собственники квартир долгое время безуспешно пытаются сменить управляющую компанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о расследовании дела в Невинномысске, где жильцы обвиняют управляющую компанию в подделке подписей. По словам собственников квартир, их попытки сменить УК систематически игнорируются, а волеизъявление фальсифицируется в документах.

В данный момент краевое управление Следственного комитета уже проводит расследование. Руководитель ведомства поручил подчинённым доложить не только о ходе следствия, но и о мерах по восстановлению прав граждан. Ситуация остаётся на контроле центрального аппарата СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года приставы взыскали алименты на 555 млн рублей на Ставрополье. Сотрудники ФССП получили почти 18 тысяч исполнительных производств.

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