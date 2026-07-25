Ставропольские школьники отправят подарки к 1 сентября сверстникам в Антрацит

Каждый ранец - это личное послание. Фото: администрации Предгорья

В Предгорном округе Ставрополья запустили инициативу «Рюкзак дружбы», чтобы помочь ученикам Антрацитовского района ЛНР подготовиться к школе. Июльский старт акции позволяет собрать не просто стандартные школьные принадлежности, а создать по-настоящему индивидуальный подарок для каждого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, суть проекта заключается в личном участии и тепле. Ставропольские школьники наполняют ранцы канцелярией, но главное — вкладывают туда свои рукописные письма с добрыми пожеланиями мира и успехов в учебе.

Чтобы ребята из новых регионов почувствовали заботу издалека, каждый рюкзак дополняется частичкой местной природы. В качестве сувениров отправляют натуральный мед с предгорных пасек и ароматные мешочки с лавандой, собранной у подножия горы Юца. Такой подход помогает адресатам ощутить атмосферу родного края дарителей.

Глава округа Николай Бондаренко сообщил, что это лишь часть большой совместной работы территорий. Жители давно стали одной семьей: они регулярно поставляют продукты от местных фермеров, спортивный инвентарь в детские сады, плетут маскировочные сети и проводят общие праздники. Акция стала продолжением этой традиции взаимопомощи.

Сбор помощи будет идти до середины августа, чтобы гуманитарный конвой прибыл точно к первому сентября. По словам представителей администрации, такая подготовка детей к учебному году уже превратилась в устойчивую традицию, которая сближает людей разных поколений и укрепляет единство страны.

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