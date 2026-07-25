В селе на Ставрополье к сентябрю появится новая детская площадка

На безопасном резиновом покрытии установят игровой комплекс, карусели, качалки, скамьи. Фото: администрация Ипатовского округа

В рамках краевой программы поддержки местных инициатив в селе Добровольном Ипатовского округа появится современная детская площадка.

На безопасном резиновом покрытии установят игровой комплекс, карусели, качалки, скамьи. На эти цели выделено более 3,6 млн рублей, большая часть из краевого бюджета. Работы планируется завершить до конца августа.

«Жители сами решают, какие общественные пространства обновлять. В селе Добровольном такой выбор сделан. Это пример того, как неравнодушие сельчан меняет облик их малой родины, – рассказали в пресс-службе администрации Ипатовского округа.

Между тем, по данным мэрии, в округе за время действия программы детские площадки обустроены в десяти населенных пунктах. Всего на Ставрополье до конца года будет реализовано 180 народных проектов.

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