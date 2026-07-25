В музее-заповеднике Лермонтова в Пятигорске 27 июля объявили Днем тишины

Каждый год в этот день, независимо от погоды и дня недели, двери музея открыты всем, кому дорого имя Лермонтова. Фото: из архивов музея.

27 июля исполняется 185 лет со дня трагической дуэли на склоне Машука, в результате которой остановилось сердце 26-летнего Михаила Юрьевича Лермонтова.

В домике, где великий поэт провёл два последних месяца своей жизни, вот уже 114 лет бережно хранится память о его знаменитом жителе… И каждый год в этот день, независимо от погоды и дня недели, двери музея открыты всем, кому дорого имя Лермонтова. Как сообщили в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова, в этот понедельник, 27 июля, сюда приглашаются все желающие поклониться памяти этого невероятного человека.

По традиции, день начнётся в пятигорском Храме Лазаря Четверодневного – в 10.00 состоится лития в память об убиенном Михаиле. А в 10.45, после возложения цветов к месту первого захоронения Лермонтова на Пятигорском Некрополе, в «Домике Лермонтова» служители Храма вознесут поминальную молитву.

«И весь день 27 июля объявлен Днём тишины, Днём тихой памяти. Музей «Домик Лермонтова» будет свободен для посещения. В этот день не будет шумных экскурсий, лишь благоговейная тишина, охапки цветов, тихие лермонтовские строки и усердное моление о его душе…», – рассказали в музее.

В 16.00 ворота музейной усадьбы закроются – с тем, чтобы распахнуться вновь для пришедших на моноспектакль В. Алексеева «Выхожу один я на дорогу», который состоится в 18.00. Вход на спектакль по пригласительным билетам, их можно бесплатно получить в кассе музея.

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