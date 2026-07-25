Все детские сады Ставрополя прошли летнюю приёмку

Сады готовы принимать новых воспитанников. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Мэрия Ставрополя отчиталась об успешном завершении проверки готовности семидесяти пяти муниципальных детских садов к предстоящему учебному году и осенне-зимнему сезону. В течение недели межведомственная комиссия инспектировала состояние помещений, уличных территорий, систем безопасности и организацию питания в каждом дошкольном учреждении города. По итогам аудита подтверждено, что детские сады готовы к приёму новых воспитанников.

В рамках подготовки к новому сезону капитальный ремонт был выполнен в шести зданиях:

- Детский сад №60: обновлена прачечная и благоустроена игровая площадка.

- Детский сад №79: модернизирован пищеблок.

- Детский сад №41: произведена полная замена санузлов в трёх группах.

- Детские сады №164 и №75: установлены новые ограждения.

- Детский сад №51: завершён ремонт бассейна.

Ожидается, что в текущем учебном году воспитанниками дошкольных учреждений станут свыше 21 тысячи детей.

Проверка общеобразовательных школ запланирована на начало августа. На данный момент работы по капитальному ремонту санитарных узлов продолжаются в лицее №16, гимназии №30 и кадетской школе имени Ермолова.

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