Все детские сады Ставрополя прошли летнюю приёмку

Мэрия Ставрополя отчиталась об успешном завершении проверки готовности семидесяти пяти муниципальных детских садов к предстоящему учебному году и осенне-зимнему сезону. В течение недели межведомственная комиссия инспектировала состояние помещений, уличных территорий, систем безопасности и организацию питания в каждом дошкольном учреждении города. По итогам аудита подтверждено, что детские сады готовы к приёму новых воспитанников.
В рамках подготовки к новому сезону капитальный ремонт был выполнен в шести зданиях:
- Детский сад №60: обновлена прачечная и благоустроена игровая площадка.
- Детский сад №79: модернизирован пищеблок.
- Детский сад №41: произведена полная замена санузлов в трёх группах.
- Детские сады №164 и №75: установлены новые ограждения.
- Детский сад №51: завершён ремонт бассейна.
Ожидается, что в текущем учебном году воспитанниками дошкольных учреждений станут свыше 21 тысячи детей.
Проверка общеобразовательных школ запланирована на начало августа. На данный момент работы по капитальному ремонту санитарных узлов продолжаются в лицее №16, гимназии №30 и кадетской школе имени Ермолова.
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